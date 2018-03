Trama del film Rachel

Rachel Ŕ un thriller psicologico in costume che racconta la storia di Philip Ashley (Sam Claflin), ambientata nei primi dell'Ottocento. Rimasto orfano da piccolo, viene allevato dal cugino Ambrose in una tenuta signorile, nelle nebbiose terre della Cornovaglia. Partito per il continente come scapolo convinto, disinteressato alle donne e assorbito dai propri affari, Ambrose scrive a sorpresa di aver sposato nel viaggio una giovane donna conosciuta in Italia. Da allora le lettere diventano rare e le notizie che riportano fanno temere il peggio. Quando Philip apprende che l'amato parente Ŕ infine deceduto in una villa in Toscana e che la vedova di lui, la cugina Rachel (Rachel Weisz), Ŕ in viaggio per l'Inghilterra, si ripromette di accogliere la donna con freddezza e ostilitÓ, pianificando malignamente di farle patire i dolori e le sofferenze che, secondo lui, avrebbe inflitto al cugino fino a provocarne la morte. Ma Rachel non Ŕ l'arrampicatrice spregiudicata dipinta negli ultimi messaggi di Ambrose, e spicca invece per fascino e dolcezza. In poco tempo riesce a conquistare l'affetto di (quasi) tutti gli abitanti della casa, compreso quello folle e irrazionale del giovane Philip, sul punto di ereditare la proprietÓ.

