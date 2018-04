Trama del film Quanto basta

Il film racconta di Arturo (Vinicio Marchioni), uno chef talentuoso ma non pi¨ di successo, con una forte tendenza alla critica e alla polemica che hanno finito per emarginarlo. I suoi problemi di controllo dell'aggressivitÓ lo hanno addirittura fatto finire dentro per rissa e ora deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna (Valeria Solarino). Tra i ragazzi di cui si deve occupare Arturo c'Ŕ Guido (Luigi Fedele), un giovane che ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina.

