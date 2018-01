Trama del film Primal rage: the legend of oh-mah

La brutta avventura di una giovane coppia che si ritrova in un piccolo paese sulle coste del Pacifico nord-occidentale dove una semplice vacanza si trasforma in un incubo. Accolti con modi bruschi dalla gente del posto, saranno costretti ad affrontare la natura e con lei una creatura mostruosa nascosta nel buio della foresta e conosciuta dai nativi americani come Oh-Mah, ovvero Big-Foot.

