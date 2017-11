Trama del film Pipě, pupů e rosmarina in il mistero delle note rapite

Qualcuno ha rubato le note musicali della partitura composta dal Mapŕ per il Grande Concerto di Ferragosto. Il Narratore, inseparabile voce amica dei tre piccoli ed avventurosi Pipě Pupů e Rosmarina, affida loro il delicato compito di scoprire il colpevole dello scellerato furto e di recuperare dunque la musica, senza la quale non potrŕ essere eseguito il tanto atteso Concerto di Ferragosto. E questo sarebbe un vero dramma per gli animali che abitano nel Bosco! I nostri tre impavidi amici non hanno indizi, sanno perň una cosa molto importante: le note hanno vita propria e sono attirate dalla musica. E cosa escogiteranno per far sě che tutta la partitura del concerto di ferragosto si ricomponga come per magia? Decidono di rappresentare tre grandi opere classiche con l’aiuto degli animali del bosco, nella speranza di veder arrivare le note tutte insieme, svelando cosě il grande Mistero del loro rapimento.

Sei un blogger? Copia la scheda del film