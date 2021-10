Trama del film Petite maman

Il film segue le vicende di Nelly (JosÚphine Sanz), una bimba di 8 anni, che aiuta i genitori a sistemare e ripulire l'abitazione della nonna, morta di recente. La casa Ŕ la stessa in cui sua madre, Marion (Nina Meurisse), Ŕ cresciuta e ha trascorso l'infanzia e Nelly inizia a esplorarla, spingendosi fino ai boschi che la circondano. Vede i luoghi dove Marion era solita giocare, come la casetta di legno sull'albero, di cui la madre le ha tanto parlato. Un giorno Marion Ŕ costretta ad allontanarsi dalla casa, lasciando lý Nelly e il padre (Stephane Varupenne). In quella stessa giornata la bambina, durante una delle sue esplorazioni, s'imbatte in una sua coetanea (Gabrielle Sanz) che ha lo stesso nome di sua madre e, come lei anni prima, sta costruendo una casa di legno...

