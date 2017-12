Trama del film Patti cake$

Soprannominata "Dumbo" dai meschini abitanti del paesino in cui Ŕ cresciuta, la 23enne Patricia Dombrowski (Danielle Macdonald) sogna di diventare una famosa rapper col nome di Patti Cake$. Ma la cantante dilettante del New Jersey incontrerÓ diversi ostacoli sulla sua strada: il pregiudizio di un ambiente maschilista che la esclude per la figura morbida e la pelle chiara; la sfiducia della madre Barbra (Bridget Everett) che la incoraggia ad abbandonare le velleitÓ di artista e ad accettare i lavori pi¨ umili per mantenere la famiglia. Patti per˛ ha giÓ la sua piccola cerchia di ammiratori, tra i quali l'amico Jheri, il rapper Basterd, e la nonna che la chiama da sempre Superstar.

