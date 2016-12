Trama del film Paterson

Paterson vive a Paterson, nel New Jersey, questa cittÓ di poeti - da William Carlos Williams a Allan Ginsberg - Ŕ oggi in piena decadenza. Trentenne autista di bus, Paterson vive una vita regolata accanto a Laura, donna piena di progetti ed entusiasmi, e a Marvin, bulldog inglese. Ogni giorno, Paterson scrive delle poesie su un taccuino segreto da cui non si separa mai...

