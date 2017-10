Trama del film Otherlife

OtherLife è il nome di una nuova e rivoluzionaria droga messa a punto da Ren Amari e in grado di alterare la percezione temporale del cervello umano, creando una sorta di realtà virtuale nella mente di chi la assume. Grazie a OtherLife, pochi secondi di vita reale possono essere avvertiti come ore o giorni pieni di avventure eccitanti. Ren spera di utilizzare il ritrovato per guarire il fratello in coma ma esistono anche altri piani segreti a cui lei si oppone e che porterebbero alla vendita di OtherLife ai governi che desiderano risolvere il sovraffollamento delle prigioni con la creazione di celle virtuali.

