Trama del film Operation chromite

La missione segreta che cambi˛ le sorti della guerra, la storia vera degli eroi che liberarono la Corea del Sud. 25 giugno 1950, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l'aiuto di Cina e Russia. Seul, capitale della Corea del Sud, cade in 3 giorni e il resto del paese a nord del fiume Nakdong, in un mese. Per rispondere all'attacco nordcoreano il Generale MacArthur, Comandante delle forze ONU, pianifica uno sbarco nella cittÓ portuale di Incheon. L'operazione, con il nome in codice di "Operation Chromite", ha pochissime probabilitÓ di successo, ma assicurarsi Incheon Ŕ l'unico modo per cambiare le sorti della guerra. Sotto la guida di MacArthur, l'unitÓ segreta speciale "X-RAY" riesce a infiltrarsi nella cittÓ di Incheon, occupata dai nordcoreani, per preparare lo sbarco delle forze ONU. 7 soldati insieme al capitano Jang Hak-soo si fingono nordcoreani e cominciano a raccogliere informazioni importanti, ma quando la loro copertura salta, rimane soltanto un'ultima possibilitÓ per condurre le forze delle Nazioni Unite a Incheon.

