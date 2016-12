Trama del film One piece gold - il film

La Ciurma di Cappello di Paglia sale a bordo di Gran Tesoro, la cittÓ del divertimento pi¨ grande del mondo, dove si concentra tutta la ricchezza possibile per offrire giorno e notte spettacoli e attrazioni meravigliose. Gran Tesoro Ŕ cosý potente da evadere anche il controllo del Governo Mondiale, e persino i pirati e gli uomini di mare devono seguire le regole della cittÓ mentre spendono il loro denaro nei casin˛ o per gli altri divertimenti offerti dalla cittÓ. Mentre Luffy e i suoi amici cominciano a godersi le immagini e i suoni di questo luogo, compare Gild Tesoro, un uomo che grazie ai soldi Ŕ in grado di smuovere facilmente il Governo Mondiale e persino di discutere con i Draghi Celesti. Dietro le quinte scintillanti della cittÓ, si nasconde l'autoritÓ inflessibile di Tesoro, l'Imperatore d'Oro la cui legge Ŕ assoluta, e la Ciurma di Cappello di Paglia si ritrova inghiottita dalle dure regole del luogo. In seguito, quando diventa evidente che Tesoro ha preparato il pi¨ grande tributo in oro della storia ai Draghi Celesti, questi comincia ad abusare del suo potere, con conseguenze catastrofiche per tutto il mondo! Vedendo che il mostro si Ŕ infine risvegliato, il Governo Mondiale e l'Armata Rivoluzionaria entrano in azione. Cos'Ŕ la libertÓ? Cos'Ŕ il controllo? Luffy e i suoi amici cercano una risposta a queste domande e mettono in discussione le loro convinzioni in una battaglia grandiosa per il controllo dei mari!

