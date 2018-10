Trama del film Oltre la nebbia - il mistero di rainer merz

Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz, diretto da Giuseppe Varlotta, è ambientato nell'ex fabbrica di cioccolato Cima Norma, in Svizzera, esattamente una settimana prima di Pasqua. Durante gli ultimi giorni di riprese, il famoso attore e "Maestro" Rainer Merz (Cosimo Cinieri) scompare dal set da lui allestito in segreto per girare un film storico sull'imperatore Federico II. L'investigatore privato Giovanni Andreasi (Pippo Delbono) viene incaricato dalla costumista del film e compagna dell'attore, Rosa Carlini (Corinne Cléry), di scoprire cosa sia accaduto. Andreasi riconosce da una foto il volto di Merz come quello dell'uomo che da qualche tempo anima i suoi incubi: strani riti pagani legati ad un caso che l'investigatore seguiva prima di lasciare la polizia, il suicidio di una ragazza nella cascata di fianco all'ex fabbrica Cima Norma. Tutti gli altri attori, colleghi di vecchia data di Rainer ritrovatisi dopo anni dallo scioglimento della loro compagnia, sembrano nascondere qualcosa...

