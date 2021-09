Trama del film Oasis: knebworth 1996

Il documentario racconta non la storia della band, ma quella del loro grande rapporto con i fan, un legame che ha permesso agli Oasis di realizzare il pi¨ grande concetto degli anni '90, precisamente nel 1996 a Knebworth, in Inghilterra. La band si Ŕ esibita per due sere di seguito, il 10 e l'11 agosto, davanti oltre 250.000 spettatori, testimoni di questo grande concerto, raccontato oggi grazie ai materiali d'archivio e ai filmati del backstage. Fan da ogni parte del mondo si sono ritrovati insieme in un weekend per celebrare la loro band preferita in un'esibizione rimasta nella storia come una delle pi¨ eclatanti degli ultimi 25 anni. Ora, a distanza di un quarto di secolo da quel live, questo documentario riporta in auge quel fine settimana di agosto, permettendo a chi non Ŕ potuto esserci di rivivere quel concerto, che al tempo ha registrato il tutto esaurito in meno di 24 ore dalla messa in vendita dei biglietti.

