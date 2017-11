Trama del film Nut job - tutto molto divertente

Dopo aver accidentalmente distrutto il negozio di noccioline conquistato in Nut Job, Spocchia e i suoi amici si trasferiscono in un accogliente parco cittadino, che il sindaco č intenzionato a trasformare in un piů remunerativo parco divertimenti. In Nut Job 2 l'incorreggibile scoiattolo fa ancora una volta squadra con il topolino Buddy, la scoiattolina Andie e l'altezzoso Vanesio per sventare i piani del malefico primo cittadino.

Film collegati a NUT JOB - TUTTO MOLTO DIVERTENTE

