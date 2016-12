Trama del film Non c'e' pi¨ religione

Il bambinello del presepe vivente Ŕ cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella culla non ci sta proprio. Bisogna trovarne un altro a tutti i costi! Una commedia sull'Italia di oggi senza figli e che si arrangia come pu˛, con un lama al posto del bue e tre amici in lotta fra loro, al posto dei re Magi. Un presepe vivente cosý non si vedeva da 2000 anni nella piccola isola di Porto Buio.

