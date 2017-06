Trama del film Nocedicocco il piccolo drago

Nocedicocco Ŕ un piccolo drago che viene incaricato di fare la guardia all'erba del fuoco, erba che ha reso potenti i draghi del loro clan, divenuti cosý sputafuoco. Ma per salvare un vitellino che sta per essere mangiato dagli altri draghi, perde di vista l'erba e finisce per causare un incendio. RiuscirÓ il piccolo drago a risolvere la situazione?

