Trama del film Night teeth

Per guadagnare qualche soldo, l'eccentrico studente universitario Benny accetta di fare l'autista per una notte. Il suo compito? Trasportare da una festa all'altra in giro per Los Angeles due misteriose giovani donne. Ammaliato dal loro fascino, il giovane scopre presto che anche le due clienti provano qualcosa per lui... un'implacabile sete di sangue. La nottata gli sfugge di mano e Benny si trova al centro di una guerra clandestina tra alcune trib¨ rivali di vampiri e i guardiani dell'umanitÓ guidati da suo fratello (Ra˙l Castillo), pronto a tutto pur di rispedire nell'ombra le pericolose creature. Mentre l'alba si avvicina, Benny deve scegliere tra la paura e la tentazione se vuole sopravvivere e salvare la cittÓ degli angeli.

