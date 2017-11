Trama del film Never ending man - hayao miyazaki

Never Ending Man č un film documentario dedicato a Hayao Miyazaki, riconosciuto unanimemente come il maestro indiscusso dell'animazione giapponese. Nausicaä della Valle del vento, Il Mio Vicino Totoro, La Cittŕ Incantata, Il castello errante di Howl, solo per citarne alcuni, sono alcuni dei capolavori diretti da Miyazaki che, nel settembre del 2013, annunciň improvvisamente il suo ritiro dal mondo del cinema. Nonostante questa decisione, Miyazaki non poté trattenere il suo inarrestabile desiderio per la creazione e decise quindi di esplorare nuove forme espressive e nuove tecnologie. E' stato cosě che un regista della TV giapponese NHK che, lo aveva seguito per oltre dieci anni, ha potuto documentare passo dopo passo il riavvicinamento del maestro al mondo dell'animazione, stavolta col supporto di giovani animatori di CGI. Ma non č stato facile... Miyazaki, da sempre amante del disegno a mano libera, ha incontrato diversi ostacoli e si č confrontato con computer graphics e animazione in CGI.

