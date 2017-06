Trama del film Nerve

Vee, studentessa del liceo, si Ŕ sempre tenuta distante dalle persone pi¨ popolari della scuola. Per uscire dalla sua routine, la giovane decide di partecipare a un gioco globale online costruito su una versione provocatoria e amplificata del classico 'veritÓ o penitenza', in cui Ŕ presente un pubblico di 'osservatori' che votano per i propri preferiti e commentano quello che sta accadendo. Vee diventa un vero e proprio fenomeno e avanza in classifica fino a quando scopre che il gioco, nei suoi livelli pi¨ alti, diventa qualcosa di diverso, che arriva a situazioni di vita o di morte.

