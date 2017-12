Trama del film My little pony - il film

Le sei amiche pi¨ amate della Tv tornano in una nuova avventura per il grande schermo: My Little Pony: Il film. Quando lo spietato Storm King minaccia di invadere Equestria con lo scopo di prosciugare la magia del regno, le eroiche Power Pony si imbarcano in un pericoloso viaggio attraverso montagne magiche e mondi sottomarini. La principessa Twilight Sparkle, in compagnia delle fidate amiche - la schietta Applejack, la determinata Rainbow Dash, la festaiola Pinkie Pie, la timida Fluttershy e la generosa Rarity - si imbatte in avvicenti sfide ma anche in tanti nuovi amici. Armata di coraggio e determinazione, imparerÓ che non c'Ŕ potere pi¨ grande al mondo che la Magia dell'Amicizia.

