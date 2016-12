Trama del film Miss peregrine - la casa dei ragazzi speciali

Quando l'amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverÓ in un luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerÓ gli abitanti della casa, i loro poteri speciali e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirÓ che solo la sua "peculiaritÓ" potrÓ salvare i suoi nuovi amici.

