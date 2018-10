Trama del film Minicuccioli - le quattro stagioni

Minicuccioli - Le quattro stagioni è lo spin-off di una delle serie televisive più seguite dai giovanissimi negli ultimi anni e distribuita in più di 130 paesi nel mondo. Nel loro primo film i Mini Cuccioli dovranno fare i conti con lo scorrere delle quattro stagioni. La storia è divisa in quattro parti, ognuna dedicata a una stagione, per facilitare la comprensione da parte dei piccoli spettatori. La pellicola mostra come l'alternarsi delle stagioni durante l'anno porti dei cambiamenti all'interno parco, visibili anche sull'ambiente, e influenzi in particolare gli stati d'animo dei piccoli animali protagonisti.

Sei un blogger? Copia la scheda del film