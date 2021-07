Trama del film Mi chiedo quando ti manchero'

Il film racconta la storia di Annabella (Beatrice Grann˛), una ragazza di 17 anni, che insieme ad Amanda (Claudia Marsicano), la sua amica in sovrappeso, decide di fuggire via lontano. Annabella ha un animo ribelle e coinvolgente, mentre Amanda Ŕ cresciuta da sola, perchÚ sempre presa in giro dai suoi coetanei per i chili in pi¨. Nonostante le loro differenze caratteriali, le due ragazze sono accomunate da una cosa: entrambe sono determinate a cercare il proprio posto nel mondo, che finora non hanno mai trovato. Questa fuga diventa l'occasione giusta per mettersi alla ricerca e, mentre si muovono per l'Italia, s'imbattono in un gruppo di circensi, provenienti da diverse parti del mondo. Nel circo c'Ŕ un posto vagante come lavapiatti e farsi assumere significherebbe continuare a viaggiare, scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze.

