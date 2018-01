Trama del film Marlina. omicida in quattro atti

Marlina vive a Sumba in Indonesia. Sta risparmiando per poter seppellire il marito secondo i riti tradizionali. Un uomo si presenta alla sua porta e, impassibile, la informa che lui e sei compagni sono venuti per prenderle tutti i soldi, il bestiame e infine per stuprarla. Mentre Ŕ costretta a preparare la cena ai suoi aggressori, Marlina medita la propria vendetta. IntraprenderÓ un coraggioso viaggio alla ricerca di giustizia e lungo il suo percorso non smetterÓ di combattere contro un mondo che sembra essere dominato soltanto dalla violenza. Un sorprendente western al femminile, trasportato nei vasti panorami dell'Indonesia rurale e dominato dalla figura forte della protagonista, capace di ribellarsi alla brutalitÓ dell'universo maschile.

Sei un blogger? Copia la scheda del film