Trama del film Magic island

E' il viaggio intenso e toccante di Andrea, figlio dell'attore italo-americano Vincent Schiavelli. Uno tra i pi¨ celebri caratteristi del cinema americano, di origini siciliane che ha recitato in oltre 150 film. Noto per i suoi numerosi e spesso acclamati ruoli tra cui il fantasma della metropolitana in Ghost e Qualcuno volo sul nido del cuculo. Nel 1997 la rivista Vanity Fair lo ha indicato come uno dei caratteristi pi¨ importanti del cinema statunitense. Nel documentario Andrea, che Ŕ un giovane musicista, da New York torna in Sicilia, nel piccolo paese paterno tra le montagne dellĺisola, per riscuotere i soldi che suo padre gli ha lasciato in ereditÓ. Subito il viaggio si rivela un percorso intimo alla ricerca del rapporto col padre scomparso e del senso ultimo della vita. Un viaggio scandito dalla musica di Andrea fra timbri newyorkesi e ancestrali canti siciliani.

