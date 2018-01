Trama del film Made in italy (2018)

Terzo film da regista del cantante e musicista Luciano Ligabue, Made in Italy Ŕ ispirato all'omonimo concept album uscito nel novembre del 2016. Stefano Accorsi Ŕ il protagonista Riko, un uomo di specchiate virt¨ e comprovata sfortuna: incastrato in un lavoro che non ha scelto, a malapena in grado di mantenere la casa di famiglia. Pu˛ contare per˛ su un variegato gruppo di amici, su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre, e un figlio ambizioso che frequenta l'universitÓ. Nonostante questo, Riko Ŕ un uomo arrabbiato, pieno di risentimento verso una societÓ scandita da colpi di coda e false partenze. Quando le uniche certezze che possiede si sgretolano davanti ai suoi occhi, all'uomo non resta che reagire, prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro.

