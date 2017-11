Trama del film L'ultimo sole della notte

Dopo una guerra devastante che ha coinvolto l'Italia, il governo ha deciso di creare alcune aree sicure in cui rinchiudere forzatamente migliaia di persone. In una di queste, la Zona 13, gli unici tre abitanti rimasti vivono in un enorme condominio dove nulla manca ma tutto Ŕ in declino. L'edificio sembra un grande monolite magnetico che non li lascia andare via. La narrazione procede su due livelli: il presente nella Zona e la vita del passato. Cosa c'Ŕ oltre le recinzioni che chiudono il loro nuovo mondo nella Zona? Qualcuno cercherÓ di scoprirlo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film