Trama del film Lo schiaccianoci e i quattro regni

Tutto ci˛ che Clara desidera Ŕ una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherÓ una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrÓ alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. ╚ lý che Clara farÓ l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico.

