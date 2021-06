Trama del film L'occhio di vetro

Ferruccio, un ragazzo di quindici anni figlio di un eroe della Prima Guerra Mondiale, si ritrova a combattere tra le fila degli ultimi difensori della Repubblica di Sal˛. Ne scrive giorno per giorno in un diario in cui racconta anche i destini delle due sorelle maggiori, Liliana e Maria Grazia, sposate rispettivamente ad un fascista e ad un partigiano comunista. Il ragazzo Ŕ un vecchio zio del regista che guidato da quel diario inizia una ricerca nel passato della sua famiglia.

