Trama del film Le stagioni di louise

L'ultimo giorno di estate, Louise, un'anziana donna, si rende conto che l'ultimo treno Ŕ partito senza di lei. Si ritrova cosý da sola in una piccola localitÓ balneare, abbandonata da tutti. Il tempo inizia a peggiorare e lei, fragile e civettuola, non Ŕ esattamente un Robinson Crusoe. Eppure, Louise prende questa situazione come una sfida, cercando di sopravvivere affrontando la natura cosý come i suoi ricordi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film