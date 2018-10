Trama del film Le ereditiere

La storia di due donne sulla sessantina, Chela (Ana Brun) e Chiquita (Margarita Irun), entrambe discendenti della borghesia coloniale decaduta di Asunciˇn. Dopo essere state insieme per trent'anni, devono separarsi a causa di una deleteria situazione finanziaria. Per via di un debito da saldare, infatti, sono costrette a vendere i loro beni e Chiquita finisce in carcere. Ritrovatasi da sola, Chela deve affrontare una nuova realtÓ, nonchÚ cambiare il suo vecchio stile di vita. Riprende a guidare dopo anni di stop e inizia a lavorare come tassista per un gruppo di anziane signore benestanti. Nella sua nuova routine un giorno entra anche la giovane Angy (Ana Ivanova), con cui Chela stabilirÓ un legame che la porterÓ ad aprirsi al mondo e a intraprendere una rivoluzione personale.

Sei un blogger? Copia la scheda del film