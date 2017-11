Trama del film Lbj

Un film drammatico che racconta l'ascesa di Johnson, politico del sud, fino alla sua nomina come 36° presidente degli Stati Uniti d'America. In particolare verrà prestata attenzione sul radicale cambiamento politico che il vice presidente Johnson affrontò dopo il presidente John F. Kennedy, assassinato nel 1963. Mentre scoppiavano battaglie politiche in entrambi gli schieramenti, Johnson lottò per guarire una nazione e per avallare la sua eredità facendo passare la storica legge sui diritti civili.

Sei un blogger? Copia la scheda del film