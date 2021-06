Trama del film Lassie torna a casa

Flo ha 12 anni e la sua migliore amica è il cane Lassie, con cui vive in un tranquillo villaggio nella Germania meridionale. Un giorno, suo padre Andreas perde il lavoro e ciò comporta la necessità di trasferirsi in una casa più piccola, dove non sono ammessi animali. Con il cuore spezzato, Flo è costretto a separarsi da Lassie e affidarla al conte Von Sprengel. Lassie però non si abituerà al nuovo padrone e quando ne avrà la possibilità inizierà un avventuroso viaggio attraverso il paese per ricongiungersi con Flo.

