Trama del film La primavera di christine

Vienna 1945: la polveriera della Guerra e l'occupazione dell'Armata Rossa osservati dallo sguardoinnocente di Christine, una bambina di nove anni. Christine non sa cosa significhi vivere in tempo di pace, cosý come i bambini europei di oggi non conoscono gli orrori della guerra. In una cittÓ bombardata, senza soldi, Christine e la sua famiglia si trasferiscono in una vecchia villa alla periferia di Vienna. Adesso hanno un tetto sulla testa, ma niente di pi¨. Dopo la resa dell'esercito tedesco, i soldati russi hanno in mano la cittÓ e i viennesi sono in preda al terrore.Tutti, tranne Christine.

