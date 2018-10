Trama del film L'apparizione

La storia di Jacques (Vincent Lindon), reporter di guerra che viene reclutato dal Vaticano per indagare su un'apparizione avvenuta in un villaggio della Francia. Anna (Galatea Bellugi), orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine Maria. Lo straordinario evento, velocemente diffuso, ha condotto migliaia di pellegrini sul luogo della presunta apparizione. Jacques, estraneo a questo mondo, accetta di far parte della commissione d'inchiesta canonica...

