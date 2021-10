Trama del film La padrina - parigi ha una nuova regina

Il film è incentrato su Patience Portefeux, una traduttrice franco-araba che lavora per la squadra antidroga di Parigi. Un giorno parte per aiutare il figlio problematico di una donna come favore e viene coinvolta in un affare di droga fallito, ereditando un mucchio di cannabis. Pur mantenendo il suo lavoro con la squadra antidroga, Patience passa dall'altra parte e diventa una nota spacciatrice.

