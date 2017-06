Trama del film La mummia (2017)

Tom Cruise sarÓ il protagonista della spettacolare e completamente rivisitata versione della leggenda che ha affascinato le culture di tutto il mondo sin dall'inizio dell'umantÓ: La Mummia (The Mummy). Creduta sepolta in una cripta in profonditÓ sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella) il cui destino le Ŕ stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagitÓ cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del Medio Oriente fino ad arrivare a labirinti nascosti sotto un'odierna Londra, La Mummia (The Mummy) porta una sorprendente intensitÓ e un mondo di meraviglie ed emozioni in una nuova e fantastica visione che inaugura un nuovo universo di dei e mostri.

