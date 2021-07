Trama del film La grande staffetta

Il documentario insieme ai 51 atleti di Obiettivo 3, la Onlus creata da Alex Zanardi, che prendono parte alla competizione sportiva, ripercorre l'Italia, regione dopo regione. Una staffetta che idealmente rappresenta la voglia di ripartire, di rinascere, dopo l'ultimo periodo buio, verso un nuovo futuro. Gli atleti paraolimpici sono l'emblema di tutti gli Italia, dal Sud al Nord, spinti dal desiderio di superare gli ostacoli e i limiti di diverso tipo. Ci riusciremo, per˛, solo se lo vogliamo veramente, con la loro stessa determinazione. Questi sportivi intraprendono la corsa - chi in handbike, chi in carrozzina - per dimostrarci che possiamo farcela, proprio come loro, e diventano un simbolo di speranza e resistenza. E la staffetta Ŕ cosý una metafore del sostegno che possiamo offrire l'un l'altro per camminare verso un futuro migliore con tanta voglia di vivere, determinati a costruire giorni migliori.

