Trama del film La famiglia addams 2 (2021)

Il film, sequel de La Famiglia Addams (2019), riporta sul grande schermo la strana e divertente famiglia, creata dell'umorista americano Charles Addams, alle prese con un nuova avventura. In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'etÓ dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledý e Pugsley non sono pi¨ due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il pi¨ possibile ai loro giochi mostruosi. Cosý nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterÓ attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtÓ, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederÓ questa volta alla famiglia pi¨ spaventosa di tutti i tempi?

Film collegati a LA FAMIGLIA ADDAMS 2 (2021)

