Trama del film La botta grossa

Il 30 ottobre 2016 il terremoto ha colpito nuovamente il Centro Italia, giŕ piegato dal sisma di agosto ad Amatrice, con la scossa piů forte registrata in Italia negli ultimi 40 anni: magnitudo 6,5, con epicentro tra le province di Perugia e Macerata, in Umbria e nelle Marche, e un raggio d’azione che ha devastato tutta la zona dei Monti Sibillini, dove il regista č nato e cresciuto. Partendo dalla sua casa distrutta e dal suo personale stato d’animo, Baldoni compie un viaggio "da dentro" l'esperienza del terremoto, per cogliere le paure profonde, i traumi, le ansie, le rabbie, le speranze delle persone colpite.

Sei un blogger? Copia la scheda del film