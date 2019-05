Trama del film John wick 3 - parabellum

John Wick Ŕ in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto giÓ essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente "scomunicato". John dovrÓ cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City.

