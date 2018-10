Trama del film Johnny english colpisce ancora

La nuova avventura di Johnny English inizia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna e Johnny English è l'ultima speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene mandato in missione per scoprire il misterioso hacker, attività moderna per la quale non è particolarmente attrezzato...

