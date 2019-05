Trama del film John mcenroe - l'impero della perfezione

John Mcenroe - L'Impero della Perfezione, il film documentario diretto da Julien Faraut, vede protagonista il mitico campione di tennis John McEnroe, ex ragazzo prodigio e successivamente noto alle cronache non solo per il talento ma anche per il caratteraccio e una vita privata movimentata.

