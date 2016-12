Trama del film Jack reacher 2: punto di non ritorno

Jack Reacher (Tom Cruise) ritorna con il suo marchio di giustizia nel sequel Jack Reacher: Punto di non ritorno. Susan Turner (Cobie Smulders), maggiore dell'esercito che dirige la vecchia unitÓ investigativa di Reacher, viene arrestata con l'accusa di spionaggio e Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla ad uscire di prigione e scoprire la veritÓ dietro una grande cospirazione del governo per proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Film collegati a JACK REACHER 2: PUNTO DI NON RITORNO

Sei un blogger? Copia la scheda del film