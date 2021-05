Trama del film Io rimango qui

Io Rimango Qui, film diretto da André Erkau, racconta la storia di Steffi (Sinje Irslinger), una sedicenne che sembra condurre una perfetta vita adolescenziale. Si è da poco diplomata al liceo, sogna di entrare a far parte del corpo di polizia e sta per partire per Parigi in gita scolastica, insieme al suo fidanzato Fabian (Jonas Holdenrieder). Durante il viaggio la ragazza ha progettato di perdere la verginità con lui e trascorrere così una romantica notte parigina. I suoi piani per il futuro, però, saltano, quando le viene diagnosticato un cancro incurabile e le viene comunicato che le è rimasto poco da vivere. I suoi genitori decidono così di non lasciarla partire per Parigi, per evitare ulteriori rischi. Ma Steffi, decisa a seguire i suoi sogni, si imbarca in un viaggio on-the-road per la Francia in compagnia di Steve (Max Hubacher), un ragazzo conosciuto da poco, che ha tutta l'aria del ribelle.

