Trama del film In bici senza sella

Il tanto anelato posto fisso! Una vera raritÓ ai giorni nostri. In cammino verso questo sogno irraggiungibile, sette giovani protagonisti affrontano l'implacabile quotidianitÓ della lotta per il proprio futuro, inventando nuove ed estreme forme di sopravvivenza. Tra duelli senza esclusione di colpi e autentici miracoli, l'acrobatica, trasformista, sfrontata ricerca della stabilitÓ economica. L'irriverente autoritratto di una generazione disposta a tutto per tagliare finalmente il traguardo, e poi? I nostri protagonisti saranno finalmente contenti? O saranno costretti a pedalare ancora? Un film in sei episodi di durata variabile (10‐20 minuti). Il tema principale Ŕ la condizione "precaria" dei giovani di oggi, raccontata in prima persona da sette registi esordienti, quindi con la licenza di ridere e piangerci sopra.

