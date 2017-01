Trama del film Il viaggio di fanny

Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lý conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio emozionante sull'amicizia e la libertÓ raccontato attraverso gli occhi dei bambini che consentirÓ ai giovani spettatori di comprendere pi¨ a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale.

