Trama del film I love... marco ferreri

Marco Ferreri Ŕ stato uno dei grandi maestri del cinema italiano: dissacrante e anticonformista, sempre in bilico tra l'ironico e il grottesco pi¨ estremo, ha diretto dei film originali e graffianti, che hanno fatto storia, conseguendo spesso grandi incassi al botteghino. Eppure, a vent'anni dalla sua prematura scomparsa, Ŕ stato quasi dimenticato dall'immaginario collettivo. Una vera e propria "uccisione", neanche tanto metaforica. Ho immaginato un misterioso detective, che si muove come un personaggio d'altri tempi, compie una inchiesta personale su questo ipotetico "delitto". Attraverso l'analisi di alcune delle sue opere maggiormente significative, interviste ad esperti e studiosi della "settima arte", testimonianze di chi lo ha conosciuto e immagini di repertorio, il bizzarro investigatore arriva a individuare il "colpevole": quella societÓ dei consumi che il regista ha sempre stigmatizzato, fin da tempi non "sospetti". Una societÓ ulteriormente peggiorata dall'avvento della televisione commerciale con annessi reality show, dall'uso sconsiderato dei social network e conseguente imbarbarimento dei rapporti umani, dall'omologazione culturale e dall'appiattimento impostoci dalla globalizzazione. La peculiaritÓ di Ferreri consiste proprio nell'aver precorso i tempi: il suo essere geniale Ŕ quindi nella preveggenza di un futuro pieno di alienazione e di frustrazione.

