Trama del film Il missionario - la preghiera come unica arma

In un Paraguay diviso tra illimitata ricchezza ed estrema povertÓ, Juan Ŕ un adolescente irrequieto, che soffre per un profondo conflitto con il padre. Alla ricerca di divertimento, indipendenza e libertÓ, viene sopraffatto da una realtÓ avida e senza scrupoli, che priva gradualmente la sua vita di ogni senso. L'incontro con un missionario porterÓ alla svolta: in un turbinio di colpi di scena e forti emozioni, quando tutto sembrerÓ perduto, tutto sarÓ riconquistato. Toccare il dolore pi¨ profondo, porterÓ al ritrovamento dell'amore pi¨ grande.

