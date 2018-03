Trama del film Il mio uomo perfetto

Esiste l'uomo perfetto? L'unica donna attualmente in grado di rispondere a questa domanda Ŕ Antonietta: 29 anni, napoletana , barista, sognatrice, creativa e, soprattutto, single in cerca dell'uomo ideale. La affiancano in questa ricerca: il migliore amico, nonchÚ compagno "di bancone2, Mariano; la sua amica del cuore, Patrizia; e, ovviamente, i suoi genitori (napoletano verace il padre, veronese doc la madre). Ogni giorno Antonietta scruta i comportamenti degli uomini che vanno a sorseggiare un caffŔ o a consumare un veloce pasto presso il bar dove lavora: tra questi il dott. Stralti, brillante manager di un'azienda i cui uffici sono ubicati nei pressi del bar, e Federico, un giovane operaio affascinato dalla bella barista. Chi di loro sarÓ il suo uomo ideale?

Sei un blogger? Copia la scheda del film