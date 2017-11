Trama del film Il libro di henry

Susan Carpenter, madre single, scopre che il figlio, un vero genio, ha scritto un piano per porre fine a una terribile violenza che accade nella casa vicino alla sua. Tentando di mettere in atto quanto scritto, Susan scoprirŕ dentro di sé una nuova forza come genitrice.

